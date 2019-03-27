Satın aldıkları daire başkalarına da satıldı

Aldığı dairenin başkalarına da satıldığını öğrenen vatandaşlar, para ödemeyi bıraksa da ödedikleri paralar ve imzaladıkları senetler, kendilerine sözleşme imzalatan inşaat firmasında kaldı.

''DAİRE 2-3 KİŞİYE DAHA SATILMIŞ''

2015’te aldığı dairede başkasının oturduğunu, olayı mahkemeye taşıdıklarını fakat bir sonuç alamadıklarını dile getiren Mustafa Çelik, “2015’te müteahhitten ben bir daire satın aldım. Aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen dairemi alamadım. Bu dairenin, toprak sahibinin dairesi olduğunu öğrendim. Şu an da bize ne daire verebiliyor, ne paramızı geri verebiliyor. Duyduğumuza göre bu daireyi şu anda 2-3 kişiye daha da satmış. Suç duyurunda buldum, ifade verdim, şahitlerimi getirdim ama benim dosyam kapandı.





İtiraz ettim, 5 tane de şahit gösterdim, ne benim şahitlerim dinlendi ne de bize bir cevap geldi. Adliyeden bize şu anda davanın kapandığını, hukuk mücadelesi oalrak Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunmamızı söylediler. Bütün mal varlığını kaçırmış. Benim kardeşim de mağdur. Aynı şekilde kardeşime de bir daire aldık, onun da parasını aldı.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNİ DE DOLANDIRDILAR

Mustafa Çelik’in kendisi gibi dolandırıldığını iddia eden kardeşi Ahmet Çelik ise önce 4. katı satın aldığını ama satın aldığı dairede başkasının oturduğunu öğrenince 6. kat konusunda 20 bin lira ekstra ücret ödemek koşuluyla anlaştıklarını fakat onu da alamadığını dile getirdi. Çelik “2014’te bu binadan daire aldık. Ortalama 4,5 yıldır mağduruz. Paramızı verdik ama dairemizi alamadık. 4. katı almıştım ama şu anda başkası oturuyor. Oturan şahıs da tapusunu alamadığı için kendisi de mağdur biz de mağduruz. Mal sahibi ‘Tapular benim, şu anda kimseye daire falan veremem. Kime para verdiyseniz ondan paranızı alın. Bundan kurtulun’ diyor.” dedi.





















