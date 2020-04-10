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Savaş gazisi 99 yaşında koronayı atlattı

İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde, 2. Dünya Savaş gazisi 99 yaşındaki Albert Chambers, yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

DHA |
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Savaş gazisi 99 yaşında koronayı atlattı

İngiltere'nin Yorkshire bölgesi Doncaster kentinde yaşayan ve bu yılın temmuz ayında 100 yaşına basacak olan 2. Dünya Savaşı gazisi Albert Chambers, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı.

Başka bir hastalık sebebiyle hastaneye gelen Chambers, koronavirüs belirtileri gösterince test edildi ve hemen tedavi altına alındı.

İYİLEŞTİ

Yüksek risk tehlikesi taşıyan 99 yaşındaki savaş gazisi, ailesinin endişelerine karşı iyileşerek taburcu oldu.

99 yaşında koronayı yendi İZLE

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU

Tickhill Road Hastanesi’nden sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu olan Chambers, “Çok teşekkür ediyorum, benim için yaptığını her şeye minnettarım. Daha iyi olamazdım.” dedi.

Savaş gazisi 99 yaşında koronayı atlattı

SAVAŞ GAZİSİ DAYANIKLI ÇIKTI

Basına konuşan yakınları ise Chambers’ın koronavirüs kaptığını öğrendiklerinde yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünerek, endişelendiklerini ama savaş gazisinin dayanıklı çıktığını ifade etti.

Savaş gazisi 99 yaşında koronayı atlattı

Savaş gazisi 99 yaşında koronayı atlattı

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