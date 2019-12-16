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Savcı: Ben de kadınım ben neden tecavüze uğramıyorum

İzmir'de kadın avukatlar, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili tarafından cinsel saldırıya uğrayan veteriner hekimle ilgili şok edici konuşma yapan savcıyı HSK'ya şikayet etti.

DHA | 16.12.2019 - 16:57..
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Veteriner hekim Ç.B., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında ifade verdi.

Savcı: Ben de kadınım ben neden tecavüze uğramıyorum

KADIN SAVCIDAN ŞOK CEVAP

Polis memurlarının kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne süren Ç.B., "Hasan Bilgili’yi savundular, beni doğru düzgün dinlemediler bile. Eksiklikleri hatırladıkça savcılığa başvurdum. Savcı hanım da kendinden örnek vererek ‘Ben burada oturuyorum. Ben de kadınım sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun?’ Görüntülerde de sen Hasan Bilgili’nin koluna girmiş gibisin’ dedi.” diye konuştu.

Savcı: Ben de kadınım ben neden tecavüze uğramıyorum

RESEN TAHLİYESİNİ DE O VERMİŞ

Veteriner hekimin bu iddiası üzerine yaklaşık 30 kadın avukat, bugün İzmir Bayraklı Adliyesi önünde bir araya geldi. Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, savcıyı, Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet etti. 'Erkek adalet değil, gerçek adalet' yazılı pankart açan avukatlar, 'Ölmek istemiyoruz', 'Aklama, koruma, yargıla', 'İstanbul Sözleşmesi uygulansın' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına açıklama yapan Leyla Çelik, aynı savcının, tutuklu sanık hakkında 22 Mayıs 2019 günü resen tahliye kararı verdiğini belirterek, "Biz kadın hukukçular için bir Cumhuriyet savcısının yasadan kaynaklanan görevlerini hiçe sayarak mağduru bu denli aşağılayan bir tutum içerisine girmiş olması, kabul edilebilir değil." dedi.

Savcı: Ben de kadınım ben neden tecavüze uğramıyorum

"11 AYDA 305 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ"

Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre, Türkiye'de 2019 yılının ilk 11 ayında en az 305 kadının, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Çelik, "En az 46 kadın tecavüze, 204 kadın tacize, on binlerce kadın fiziksel şiddete maruz kaldı. Fakat bu suçların mağduru olan kadınlar, mahkemelerde adaletsiz kararlar verildiği için bir kez daha travmatize oluyor. Biz ÖHD'li kadın hukukçular olarak, dernek tüzüğümüzdeki amaçlarımız doğrultusunda, suçun soruşturulması ve delillerin karartılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin yasadan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyen ve bir tecavüz mağdurunu aşağılayarak görevi açıkça kötüye kullanan savcı hakkında HSK'ya ihbarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Savcı: Ben de kadınım ben neden tecavüze uğramıyorum

Avukatlar, açıklamanın ardından dağıldı.

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