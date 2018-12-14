Savunma Sanayi 2'inci 100 Günlük Eylem Planı'nda uçacak

Türk savunma sanayii, özellikle son 5 yılda aktif olarak yürüttüğü çalışmalarıyla TSK'nın elini güçlendirdi. Bu çerçevede, 2016 yılından bugüne kadar aktif olarak yürütülen savunma yatırımları İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde şahlanacak.

Türkiye İHA, SİHA ve mühimmat ile silahların yanı sıra teknolojik atılımlarla da 100 günlük eylem planda savunma sanayi dünyasında adından yine söz ettirecek.

İHA ÜRETİMİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Özellikle TSK'ya Zeytindalı Harekatı'nda büyük bir güç kabiliyeti olan insansız hava araçları, 100 günlük eylem planının en önemli üretim araçlarından biri olacak.

Halihazırda Avrupa'nın en büyük İHA filosuna sahip olan Türkiye, yeni dönemde de bu gücü elinden bırakmayacak. Özellikle TAİ ve Bayrkar üretimi İHA/SİHA'lar ile büyük oranda hava hakimiyeti elde eden Türkiye, bu noktada bölgenin en güçlüsü olmaya devam edecek. Yeni dönemde TSK envanterine 5 Bayraktar TB2 ve 2 ANKA-S katılacak.





ZIRHLI BİRLİKLER GÜÇLENİYOR

TSK'nın, savunma sanayindeki bir diğer gücü olan zırhlı birlikler de, 100 günlük eylem planı kapsamında gelişerek güçlenecek bir diğer oluşum. Planlanan üretime göre, TSK envanterine, 255 adet güçlendirilmiş ve son teknoloji ile donatılan zırhlı araçlar girecek.





Personel takviye ve vurucu güç açısından önemli bir avantaj olan zırhlı araçlar, birliklerin en güvenilir yardımcılarından biri konumunda. Özellikle, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında, TSK'nın sahadaki en önemli güçlerinden biri bu araçlar olmuştu.

Bununla birlikte M60T Projesi kapsamında, 7 tankın modernize edilmesi ile birlikte M60TM sayısı 146'ya çıkarılmış olacak.





DENİZLERDE HAKİMİYET

TSK'ya bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da kıyılardaki hakimiyeti sağlamak için yürüttüğü projeleri hızlandırarak devam ettirecek. Bu bağlamda Milli Gemi Projesi kapsamında (MİLGEM) İ sınıfı firkateyn (5.gemi) sözleşmesi imzalanacak ve envantere yakın zamanda kazandırılabilmek adına çalışmalar hızlandırılacak.

AFRİN KARTALLARI GELİYOR

Afrin Kartalları adıyla bilinen ATAK heliopterleri, sınıfının en iyisi. En modern teknolojiyle donatılan ATAK, elde ettiği başarıyla yurt dışında da adından söz ettiriyor. İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde TAİ'nin ürettiği T-129 ATAK helikopterlerinden 2 adet daha TSK envanterine kazandırılacak.





Bu süreç zarfında ATAK'ların üretimi sürerken, diğer yanda ise modernizasyon ve yeni model çalışmaları da sürdürülecek. Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesine imzalar atılacak. Atak ve özgün helikopterleri için geliştirilen turboşaft motorun; kompresör, yanma odası, gaz jeneratörü, güç türbini gibi alt sistem konfigürasyonları ve yüklenicileri tespit edilecek.





YERLİ SİLAH AKILLI MÜHİMMAT

Savunmanın en önemli hamlelerinden biri de akıllı mühimmat üretimi. Özellikle füzeleri akıllı hale getiren ve hedefi sıfır hata ile imha eden güdüm kitlerinin üretim ve geliştirmesi TÜBİTAK tarafından sürdürülürken, 100 günlük eylem planında 60 adet Hassas Güdüm Kiti (HGK) üretilecek.





Bununla birlikte yerli mühimmat üretimini de hızlandıran kurumlar, bu süreç zarfında 18 bin adet 18 bin Özgün Yerli Tabanca METE'nin üretimi ve dağıtımı sağlanacak. Bu noktada sınıfının en iyilerinden biri olacak olan METE, kabiliyet özellikleriyle silah ihracatını sıfıra indirmeyi hedefliyor.

SOM VE ATMACA ÜRETİMİ

TSK'nın, yeni dönemde adından olukça söz ettiren iki füzesi SOM ve ATMACA, 100 günlük eylem planı kapsamında üretim ve geliştirme projesine dahili gerçekleştiriyor.

Avcı ATMACA ile akıllı füze SOM konusunda önemli yol alan üreticiler, yeni dönemde 415 SOM üretimi yapması planlanırken, ATMACA'nın da seri üretimi gerçekleştirecek.

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE DEVRİM

100 günlük eylem planı çerçevesinde yapılacak olan icraatlar bununla da sınırlı değil. 200 MAM, 3 modüler üs, 125 tüfek tipi Drone/Mini İHA karıştırıcı, süratli devriye botu ile Türkie'nin orta menzil mesafeli yerli füzesi BORA’nın son kafilesi de sağlanmış olacak.

Gelinen noktada Türkiye, 100 günlük eylem planı kapsamında, dev üretimler ile büyük teknolojileri envanterine aktarken, bir yandan düşmana korku diğer yandan ise dosta güven vermeye devam edecek.