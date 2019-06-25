Seçim bitti siyasi tartışmalar bitecek gibi değil

Yerel seçim sürecinde belediyecilik hizmetlerinin nasıl yapılacağı, adayların vaatleri gibi konuların dışında birçok polemik yapıldı.

Özellikle Twitter bu polemikler için en uygun araç oldu.

Seçim sonrasında da bu tartışmalar sürüyor.

"UYANDIM DİN ELDEN GİTMEMİŞ"

Bir taraf diğer tarafa, "Allah Allah!! Uyandım din elden gitmemiş, Mekke düşmemiş.. Demek ki neymiş dini alet ederek kandırılıyomuşsunuz #herseycokguzeloldu" ifadeleriyle yüklenirken, diğer tarafta da, "Sadece Maltepe'de cami önünde şampanya patlatıldı. Bir iki damla eşarbınıza düşse de sıkıntı yoktur el an caizdir diyorsunuz yanılmıyorsam." şeklinde yanıt veriyor.

İşte tartışmaya verilen tepkilerden bir kesit: