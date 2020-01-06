Seda Sayan, hastanelik oldu

Ünlü sanatçı Seda Sayan, Instagram hesabından duyurduğu haberle yürekleri ağza getirdi. Sayan, sırtının sıcak su torbası nedeniyle yandığını açıklayan fotoğrafıyla herkesi korkuttu.

"SIRTIM YANDI"

Hastanelik olan 57 yaşındaki sanatçı, sırtının son halini paylaşarak, "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür yarabbim bu" notunu düştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Seda Sayan'ın paylaşımı sonrası hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Ünlü isimler de şarkıcıya yorum yağdırdı.