taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9738
Euro
6.6682
Altın
1573.85
Borsa
113684.01
Gram Altın
302.288
Bitcoin
44663.15

Seda Sayan, hastanelik oldu

Sırtında sıcak su torbası patlayan Seda Sayan'ın, vücudunda yanık oluştu.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 08:29..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

ÜÜ

Ünlü sanatçı Seda Sayan, Instagram hesabından duyurduğu haberle yürekleri ağza getirdi. Sayan, sırtının sıcak su torbası nedeniyle yandığını açıklayan fotoğrafıyla herkesi korkuttu.

"SIRTIM YANDI"

Hastanelik olan 57 yaşındaki sanatçı, sırtının son halini paylaşarak, "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür yarabbim bu" notunu düştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Seda Sayan'ın paylaşımı sonrası hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Ünlü isimler de şarkıcıya yorum yağdırdı.

Seda Sayan, hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir
Keremcem'in birinci yıl sevinci
Ünlü şarkıcı Keremcem, İranlı sevgilisi Gazal ile birinci yılını kutladı.
Ebru Polat'tan Hadise'ye destek
Şarkıcı Ebru Polat, konserlerinde giydiği kıyafetlerinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulan meslektaşı Hadise'ye mayolu bir pozunu paylaşarak destek oldu.
Sinem Kobal'den yeni yılın ilk paylaşımı
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal, yeni yılın ilk paylaşımını yaptı.
Cameron Diaz, anne oldu
ABD’li oyuncu Cameron Diaz, kızı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

482
Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

178
İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

85

"İnşallah" kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

28
Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

27
Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri saldırıya uğradı

Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri saldırıya uğradı

38
Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında kavga çıktı

Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında kavga çıktı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir