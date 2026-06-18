Seferihisar Belediyesi'ne operasyonda yeni gözaltı

Seferihisar Belediyesi'ne dün yapılan rüşvet operasyonunda bir kişi daha gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 7'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 6 milyon TL'lik rüşvet alışverişi olarak değerlendirilen

Bugün gözaltına alınan şüphelinin belediye personeli değil bir şirket yetkilisi olduğu öğrenildi.

Operasyonda dün CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilisi S.B., inşaat firması yetkilisi R.K.B., şirket yetkilisi S.Y. ve şirket yetkilisi R.Ö. gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, ilgili kolluk birimlerince 'rüşvet' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde; Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmış, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştır."

6 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Açıklamanın devamında, "Devam eden soruşturmada; belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli olmak üzere 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, aralarında bir belediye başkan yardımcısı ile çeşitli şirket yetkililerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu olabilecek çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında 18-20 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden belediye satın alma birimi koordinatörü O.A, gazeteci E.A. ile encümen üyesi B.S.'nin tutuklandığı, diğer şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.