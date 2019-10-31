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Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu seyirciyle buluştu

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunlarından olan Ay,Carmela izleyicilerden büyük alkış aldı.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 15:51..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Jose Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği Ay, Carmela adlı oyunu seyirciyle buluşturdu.

İLK GÖSTERİMİ YAPILDI

Oyun, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun ayakta alkışlandı.

Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu seyirciyle buluştu

KONUSU

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar.

SEANS VE SALONLAR

Oyun, 31 Ekim-2 Kasım, 6-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 20-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu seyirciyle buluştu

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