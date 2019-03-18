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Şehit babası, CHP yöneticilerine tepki gösterdi

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, törene katılan CHP'lilere, "Hem çocuklarımıza kurşun atanlarla bir olacaksınız hem de buraya geleceksiniz" dedi.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 17:29..
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Şehit babası, CHP yöneticilerine tepki gösterdi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki şehitlikte tören yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, törene CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz'un da katıldığını gördü.

Şehit babası, CHP yöneticilerine tepki gösterdi VİDEO

"ONLARLA AYNI HAVAYI TENEFFÜS ETMEM"

Yiğit, "Hem çocuklarımıza kurşun atanlarla bir olacaksınız hem de buraya geleceksiniz. Hangi yüzle buraya geldiniz, onlar buradaysa ben yokum, ya onlar gidecek ya ben gideceğim, onlarla aynı havayı teneffüs etmem." diyerek, törene katılan CHP yöneticilerine tepkisini dile getirdi.

Güvenlik görevlileri ve protokol üyeleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yiğit, daha sonra tören alanından ayrılarak, yakınlarıyla şehitlikteki kızının kabri başında program bitene kadar bekledi.

Şehit babası, CHP yöneticilerine tepki gösterdi

Şehit babası, CHP yöneticilerine tepki gösterdi

Şehit babası, CHP yöneticilerine tepki gösterdi

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