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Şehit Emniyet Müdürü Mersin'de toprağa verildi

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Şehidin cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.

AA | 12.12.2018 - 17:55..
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Rize'deki törenin ardından naaşı Mersin'in Yenişehir ilçesine getirilen Altuğ Verdi için yoğun kalabalık nedeniyle Muğdat Cami önündeki kara yolunda tören düzenlendi.

Törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra emniyet müdürünün bir dönem yakın korumalığını yaptığı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti genel başkan yardımcıları Lütfi Elvan, Hayati Yazıcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, siyaset, spor ve sanat camiasından kişilerle vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT BABASININ ANLAMLI SÖZLERİ

Şehidin babası Ertuğrul Verdi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a sarılarak "Siz babasınız baba. Sizi baba biliyordu baba." diyerek ağladı.

Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu ile vatandaşlar tarafından Verdi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar taşındı.

Şehit Verdi'nin cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verildi.

Şehit Emniyet Müdürü Mersin'de toprağa verildi

Şehit Emniyet Müdürü Mersin'de toprağa verildi

Şehit Emniyet Müdürü Mersin'de toprağa verildi

Şehit Emniyet Müdürü Mersin'de toprağa verildi

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