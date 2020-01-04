taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi

Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harakatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, ilgi topladı.

DHA | 04.01.2020 - 16:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harakatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü.

Kardan heykeller, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine 200 kamyon kar getirilerek, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, Kafkas ve Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrencilerinin 8 günlük çalışması ile tamamlandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Dev türk bayrağının üzerine örtüldüğü heykeller vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar dev Türk bayrağıyla kaplı heykeller önünde askerlerle birlikte açılış öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan asker heykellerinin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve davetliler tarafından yapıldı. Bakanlar kardan heykellerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti ve kardan heykellere kırmızı karanfiller bıraktı.
Kardan heykellerin açılışına katılan binlerce kişi, duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi -1

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi -2

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi -3

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi -4

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi -5

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi -6

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi -7

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi -8

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi -9

İlginizi Çekebilir
Büyükçekmece'de bir otelde 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, otel odasında 1 silah ve 2 kovana rastlandı.
Çocuğunun yanında öldürülen kadının katili yakalandı
Ankara'da evinde 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulunan Nazmiye Koyuncu'yu, Ramazan D.'nin bıçaklayarak öldürüp, cüzdan ve küpelerini aldığı ortaya çıktı. Polis, Ramazan D.'yi gözaltına aldı.
Yaşlı kadın ve kızını bağlayıp, 800 TL'sini çaldılar
Kastamonu'da bir eve giren maskeli kişiler, yaşlı bir kadın ve kızını bağlayarak etkisiz hale getirip 800 liralarını alıp kaçtı.
Dilencinin mal varlığını zabıta açıkladı
Gaziantep'te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinası, 1 otomobil, 1 daire çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kızına şantaj yapan kişiyi öldüren baba hakkında karar

Kızına şantaj yapan kişiyi öldüren baba hakkında karar

495
Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

327
Şişli'de bir AVM daha yapılıyor

Şişli'de bir AVM daha yapılıyor

212
Ormanlık alanda dehşet: 2 ölü

Ormanlık alanda dehşet: 2 ölü

185
Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı

Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı

303
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı

Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı

192
Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir