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Şehit olan 5 askerimiz için cenaze töreni düzenlendi

Hain terör örgütünün saldırıları sonucu, Iğdır ve Hakkari'de şehit olan 5 askerimiz, memleketlerinde son yolculuklarıma uğurlandı.

AA | 02.06.2019 - 17:55..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine karşı mücadelede, dün şehit olan 5 Mehmetçik için bugün cenaze törenleri düzenlendi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz Kütahya'da, Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk Afyonkarahisar'da, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Tokat'ta, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca Adana'da ve şehit Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış Şırnak'ta son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ALİ YILMAZ

Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz , memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan 5 askerimiz için cenaze töreni düzenlendi

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI YASİN ÇUBUK

Iğdır'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'u Afyonkarahisar'da 5 bin kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan 5 askerimiz için cenaze töreni düzenlendi

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI İBRAHİM ALICI

Iğdır'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit olan 5 askerimiz için cenaze töreni düzenlendi

ŞEHİT ASTSUBAY ERCAN SANCA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan 5 askerimiz için cenaze töreni düzenlendi

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET SAİT BARIŞ

Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın cenazesi İdil'de toprağa verildi.

Şehit olan 5 askerimiz için cenaze töreni düzenlendi

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