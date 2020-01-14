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Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay, memleketi Edirne'de yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

DHA | 14.01.2020 - 17:13..
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın cenazesi, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi.

27 yaşındaki Şehit Bayram Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Dereköy köyündeki babaevi önüne getirildi.

Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

HELALLİK ALINDI

Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından yakınları ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşındı. Buradaki törene; şehidin ailesi ve yakınları, Edirne Vali Vekili Ali Uysal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

"BÖYLE Mİ GELECEKTİN?"

Cenazede anne Zümriye ve baba Tezcan Günay'ı, yakınları teselli etti. Anne Günay, "Böyle mi gelecektin, ben seni böyle mi görecektim yavrum? Gitme oğlum, bırakma beni." diyerek, ağladı.

Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Günay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve tekbirlerle defnedildi.

Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit uzman çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı

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