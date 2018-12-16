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Şems-i Tebrizi'nin türbesine ziyaretçi akını

Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin gönül dünyasında büyük tesiri olan, kadim dostu Şems-i Tebrizi'nin Konya'daki türbesi Şeb-i Arus döneminde ziyaretçi akınına uğruyor.

AA | 16.12.2018 - 11:42..
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Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü büyük Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'yi en çok etkileyen, kadim dostu Şems-i Tebrizi'nin Konya'daki türbesi, Mevlana Müzesi'nde kendisine ayrılan bölüm ve 30 Kasım 1244'de buluştukları yere dikilen "Meracel Bahreyn" anıtı, Şeb-i Arus döneminde ziyaretçi akınına uğruyor.

BÜÜYK İSLAM ALİMİ

Tebriz kentinde doğan ve 1185-1248 yıllarında yaşayan Şems-i Tebriz'i, Mevlana ile tanışarak onun gönül dünyasında büyük değişikliklere neden olan bir İslam alimi olarak dikkati çekiyor.

Şems-i Tebrizi'nin türbesine ziyaretçi akını

İLAHİ AŞK ŞİİRLERİ

Şems, Mevlana ile üç yıl süren beraberliği sonunda onu ilahi aşkın potasında eriterek, kamil bir Hak aşığı olmasında derin etkisi bulunuyor.

Mevlana'nın yazdığı 44 bin 834 beyitlik nazım eser, "Divan-ı Şems-i Tebrizi" olarak da anılıyor ve ilahi aşk şiirlerinden oluşuyor.

ŞEB-İ ARUS ETKİNLİKLERİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI

Konya'da, "Şems Makamı" olarak bilinen türbe, 7-17 Aralık Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Mevlana Türbesinden önce ziyaret ediliyor.

Özellikle Şeb-i Arus döneminde Şemsi Tebrizi Cami ve Türbesi, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Türbenin bulunduğu avluyu dolduran ziyaretçiler, kendileri ve sevdikleri için dua ediyor, Kur'an-ı Kerim okuyor.

Türbe aynı zamanda Mevlana'nın metfun bulunduğu Mevlana Müzesi'ne yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

Şems-i Tebrizi'nin türbesine ziyaretçi akını

Şems-i Tebrizi'nin türbesine ziyaretçi akını

Şems-i Tebrizi'nin türbesine ziyaretçi akını

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