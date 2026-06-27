Senegal'den son maçta Irak'a farklı tarife: 5-0

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nun üçüncü ve son maçında Senegal ile Irak karşı karşıya geldi.

SENEGAL'DEN FARKLI GALİBİYET

BMO Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Senegal, 5-0'lık farklı skorla kazandı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Mouhamadou Diarra, 56. dakikada Ismaila Sarr, 59. ve 71. dakikalarda Pape Gueye ile 82. dakikada Iliman Ndiaye kaydetti.

Irak'ta Rebin Adhamat, 13. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

IRAK DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından Pape Thiaw yönetimindeki Senegal, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti ve grubu üçüncü sırada tamamladı. Irak ise grup aşamasını puansız kapatarak Dünya Kupası'na veda etti.

Senegal'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs, 90 dakika sahada kaldı.

SENEGAL EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA

Irak karşısında aldığı farklı galibiyetle averajını önemli ölçüde iyileştiren Senegal, en iyi üçüncüler sıralamasında avantaj elde etti.

Grubunu 3 puanla tamamlayan Senegal'in son 32 turuna yükselip yükselemeyeceği, diğer gruplarda oynanacak son hafta maçlarının ardından netlik kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası formatına göre en iyi üçüncüler sıralamasında ilk 8'e giren takımlar, son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.