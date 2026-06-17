Senegalliler, takımlarının Dünya Kupası'ndaki ilk maçını dev ekrandan izledi
Senegalliler, Fransa ile oynanan FIFA Dünya Kupası grup maçını başkent Dakar'daki dev ekranda takip etti.
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Senegal'in Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile oynadığı ilk karşılaşma, başkent Dakar'daki Rönesans Anıtı'nda kurulan dev ekrandan yüzlerce taraftar tarafından takip edildi.
Maç saatinden önce meydanda toplanmaya başlayan taraftarlar, Senegal bayrakları ve milli takım formalarıyla karşılaşmayı izledi.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR
Karşılaşma boyunca tezahüratlarla takımlarına destek veren Senegalliler, Fransa'nın attığı gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı.
Senegal'in sahadan 3-1 mağlup ayrılması üzerine meydandaki taraftarlar sessizce dağıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)