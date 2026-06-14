Serdar Ali Çelikler'den milli takıma sert eleştiri: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başladı.

Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"MERİH YOUTUBE'U BIRAK"

NEO Spor YouTube kanalında konuşan Çelikler, millilerin beklentilerin altında kaldığını vurguladı.

Çelikler'in en çok konuşulan sözleri ise Merih Demiral hakkında oldu. Deneyimli yorumcu, "YouTuber olmayın! Merih YouTube'u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz? Cristiano Ronaldo ile video çekmek, içerik üretmek güzel ama önce sahada işinizi yapmanız gerekiyor." dedi.

"FUTBOLCULAR BİRAZ HAVALARA GİRMİŞ"

Mağlubiyetin tek sorumlusunun teknik direktör Vincenzo Montella olmadığını belirten Çelikler, oyuncuların da eleştirilerden paylarını alması gerektiğini söyledi.

"Montella çok kötüydü ama futbolcular da çok kötüydü. Hiçbiri hazır gelmemiş. Biraz da havalara girmişler gibi gördüm." diyen Çelikler, takımın mental olarak da maça hazır görünmediğini savundu.

"DÜNYA KUPASI'NA TURİST OLARAK GİTMEDİNİZ"

Açıklamalarının devamında oyunculara çağrıda bulunan Çelikler, "Çok kötü bir gün. Hepimizin morali bozuk. Beyler artık Dünya Kupası'na gelin. Siz oraya turistlik geziye gitmediniz." ifadelerini kullandı.