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Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

Daha önce 'Fi' dizisi ile dijitalde yer alan ünlü oyuncu, bu kez Netflix ile çalışabilir.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 09:22..
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Dizi ve filmleri ile Türkiye'de de fazlasıyla takip edilen Netflix, bünyesinde çalıştırdığı Türk oyunculara yenilerini ekliyor.

NETFLİX GEMİLERİ YAKTI

Bu kez tebrübeli bir ismi Netflix ekranlarına taşımak isteyen platform, genç yıldız Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü. Projenin detayları belli olmasa da verilen ücret, dudak uçuklattı.

Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

4 MİLYON TL'LİK TEKLİF

Güzel oyuncuya, Netflix’in projesini kabul etmesi durumunda 700 bin dolar yaklaşık 4 milyon TL teklif edileceği konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

MÜZİKAL SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Şu sıralar başrolünde olduğu müzikalde boy gösteren oyuncunun, yeni bir dizi ile bu sezon ekranlara dönmesi bekleniyor.

Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

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