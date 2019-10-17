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PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

PKK'nın çeşitli yollarla dağa çıkardığı çocuklar hakkında bir panel düzenledi. Panele, sol terör örgütlerini yakından tanıyan Aytekin Yılmaz'ın sözleri damga vurdu.

AA | 17.10.2019 - 02:58..
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PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

İstanbul'un Eyüp ilçesinde, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği, terör örgütü PKK'nın 18 yaş altı çocuk militanların konu alındığı panele çeşitli isimler katıldı.

PKK zoruyla ailelerinden koparılmış çocukları konu alan panelde, olay hukuki, akademik, siyasi ve toplumsal açıdan ele alınırken, bazı konuşmacılar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

O konuşmacılardan biri de, 10 yıl cezaevinde kalan ve terör örgütlerini yakından tanıyan Aytekin Yılmaz'dı. Yılmaz cezaevinden çıktıktan sonra yazdığı kitaplarla ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla terör örgütlerinin hedefi olmuştu.

PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

35 YILDA 20 BİN 'ÇOCUK MİLİTAN'

Panele katılan yazar Aytekin Yılmaz  konuşmasında ''İçişleri Bakanı, örgüt yayınlarının ve kendi tanıdıklarımdan dinlediğim bilgi: Son 35 yılda 20 bin civarında çocuktan savaşçı yapıldı." diye konuştu.

Yılmaz, konuşmasının devamında, "Çocuktan savaşçı mı olur? Çocuklar kelimenin tam anlamıyla örgüt kırsal kesim, köyler, mezralar basmış. Propaganda çalışmaları yapmış ve omzunda tüfek tutabilecek yani ortaokul ya da liseli de olabilir 14-15 yaş ayrımı yapmadan birlikte dağa kampa götürmüşler.'' ifadelerini kullandı.

Dağa kaçırılan çocukların çatışmalara zorla sokulduğunu ifade eden Yılmaz, 35 yılda dağa çıkanlardan hayatta kalanların 500 civarında olduğunu dile getirdi.

PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

"BİZ ANNELER ARTIK YETER DİYORUZ"

PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklardan birinin annesi olan Aysel Bozkurt, "Ben hiçbir çocuğun örgüte katılmasını istemiyorum. Hiçbir annenin evladının ölüsünü görmek istemiyorum. Yıllardır çocuklar hep örgüte katıldı ve yıllarca anneler ağladı. Nereye kadar. biz artık yeter diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

 

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