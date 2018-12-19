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Sevgilisini döven okul müdür yardımcısı açığa alındı

Zonguldak'ta bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K. isimli sevgilisini dövdüğü iddia edilen, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M., açığa alındı.

DHA | 19.12.2018 - 14:38..
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24 Kasım akşamı İncivez Mahallesi'nde iddiaya göre, başka bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K. (38), sevgilisi Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M.'yi evinde, başka bir kadınla yakaladı.

SEVGİLİSİNİ DÖVDÜ

C.K. ve Ahmet M. arasında tartışma çıktı. Ahmet M., tartışma sırasında C.K.'yı dövdü. C.K., Soğuksu Polis Merkezi'ne giderek Ahmet M.'den şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sevgilisini döven okul müdür yardımcısı açığa alındı

MÜDÜR YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

Görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda, müdür yardımcısı Ahmet M., açığa alındı.

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