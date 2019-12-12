Sevgilisini öldürüp, bavula koydu

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) , sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Abdulselam G., cesedi bavula koydu.

BAVULU 2 GÜN DAİREDE TUTTU

Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G., dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.