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Sevgilisini öldürüp, bavula koydu

Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

DHA | 12.12.2019 - 13:06..
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Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) , sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Abdulselam G., cesedi bavula koydu.

Sevgilisini öldürüp, bavula koydu

BAVULU 2 GÜN DAİREDE TUTTU

Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G., dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sevgilisini öldürüp, bavula koydu

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