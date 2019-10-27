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Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp bahçeye gömdü

Bakırköy'de Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu Hüseyin Seyman'ı Silivri'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra dayısının bahçesine gömdü.

DHA | 27.10.2019 - 01:25..
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Zanlı Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği Hüseyin Seyman(85) ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de buluştu ve Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü.

Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü -3

100 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgli başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi.

Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü -4

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İncelemede Seyman'ın Ali Malkara ile birlikte bindiği aracın görüntüsüne ulaşıldı. Malkara'yı kazağının renginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri'de Seyman'ı gömdüğü yeri gösterdi. Malkara'nın gösterdiği yerde Seyman'ın cesedine ulaşıldı. Seyman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü -1

Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü -2




Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü -5

Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü -6

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