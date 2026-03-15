19 kişilik dağcı grubu Ağrı Dağı zirvesi için tırmanışa geçti

Farklı şehirlerden gelen 19 kişilik dağcı grubu, Türkiye’nin en yüksek dağı olan Mount Ararat’na zirve tırmanışı gerçekleştirmek için yürüyüşe başladı.

Dağcılar, belirlenen rota üzerinden ilerleyerek etaplar halinde zirveye ulaşmayı planlıyor.

İLK HEDEF KAMP ALANI

Rehber Cuma Saltık eşliğinde gerçekleştirilen tırmanışta ekip, ilk aşamada dağ üzerindeki kamp alanına ulaşmayı hedefliyor. Burada yapılacak hazırlıkların ardından tırmanışın bir sonraki etaplarına geçilecek.

HAVA ŞARTLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Dağcıların, hava koşullarının elverişli olması halinde önümüzdeki günlerde Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşması planlanıyor. Tırmanışın güvenli şekilde tamamlanması için ekip, rehber kontrolünde ve belirlenen program doğrultusunda ilerliyor.