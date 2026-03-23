Baharın ortasında karla kaplanan Murat Kanyonu, drone'la gece ve gündüz görüntülendi

Murat Kanyonu, adını içinden geçen Murat Nehri’nden alıyor ve bazı bölgelerde 50 metreyi bulan sarp kayalıklarla çevrili kilometrelerce uzunluğunda bir doğa harikası olarak öne çıkıyor. Yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlayan kanyon, son günlerde etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDÜZ VE GECE MANZARASI

Kanyon, hem gündüz hem de gece drone'la görüntülendi. Gündüz görüntülerinde sarp kayalıklar ve doğanın dokusu ön plana çıkarken, gece çekimlerinde sokak lambaları ve yerleşim yerlerindeki aydınlatmalar kanyonun büyüleyici atmosferini ortaya koydu.

SARP KAYALIKLAR VE YERLEŞİM ALANLARI

Kayalıkların üzerinde yer alan evler ve doğal oluşumlar, kanyona eşsiz bir panorama kazandırıyor. Görüntüler, hem doğa tutkunları hem de fotoğraf meraklıları için ilgi çekici kareler sunuyor.

Murat Kanyonu’nun, bahar aylarında karla kaplı haliyle bile görsel bir şölen sunduğu ve yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiği belirtildi.