Gaziantep’in 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Gaziantep, gastronomisi ve tarihi dokusuyla bayram tatilinde turist akınına uğradı. Şehrin en eski ve etkileyici yapılarından Kaleoğlu Mağarası, 500 yıllık geçmişi ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Tarihi İpekyolu üzerinde, Gaziantep Kalesi civarında bulunan mağara, her yıl olduğu gibi bu bayram da turistlerin gözdesi oldu. Fotoğraf tutkunları, mağaranın tarihi bölmelerinde ve eski duvar halılarının arasında kareler yakaladı.

ZİYARETÇİLER KAFEDEKEYİF YAPIYOR

Kaleoğlu Mağarası’nda yer alan kafede, canlı müzik eşliğinde Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen menengiç kahvesi sunuluyor.

İşletmeci Mehmet Kaleoğlu, şunları söyledi:

Mağaramızın içindeki 12 sütun ve 4 kuyu, mekanın tarihi dokusunu yansıtıyor. Ziyaretçilerimiz hem tarihe yolculuk yapıyor hem de kahve ve çaylarını yudumlayabiliyor. Bu bayram yoğun bir ziyaretçi trafiği oldu, çok mutluyuz.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

İstanbul’dan gelen Öznur Karagüney, mağarayı “Çok otantik ve etkileyici. İçerideki kafelerle ortam çok keyifli” sözleriyle anlatırken, Eskişehir’den gelen Ahmet Kurnaz da, “500 yıllık bu tarihi mekan karşısında hayran kaldım. Kışın sıcak, yazın serin olması ayrı bir güzellik katıyor. Herkese tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.

Kaleoğlu Mağarası, hem tarihi atmosferi hem de modern konforuyla Gaziantep’in kültürel ve turistik değerini bir kez daha gözler önüne serdi.