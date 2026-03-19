İstanbul havalimanlarında bayram yoğunluğu: Ek seferlerle yolcular rahatlatılmaya çalışılıyor

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde veya yurt dışında geçirmek isteyenler, İstanbul havalimanlarını doldurdu. Arife gününden itibaren İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk gözlemlenirken, girişlerde araç ve yaya trafiği zaman zaman aksadı.

İstanbul Havalimanı’nda güvenlik ve İGA ekipleri, x-ray kontrol noktaları ile terminal girişlerini açık tutarak yolcu akışını hızlandırmaya çalıştı. Terminale giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Çocuklu aileler için özel bölümler oluşturulurken, pasaport bankolarında e-pasaport yönlendirmeleri yapıldı.

UÇUŞ SAYILARI VE YOĞUNLUK

Havalimanında bugün iç hatlarda 394, dış hatlarda 1092 olmak üzere toplam 1486 uçuş planlandı. Yolcuların yoğunluğu, havalimanı ve polis ekipleri tarafından ek önlemlerle yönetilmeye çalışılıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da benzer bir yoğunluk yaşanıyor. İç hatlar terminalinde bilet ve valiz işlemleri için kısa süreli kuyruklar oluşurken, havalimanı ekipleri ek tedbirlerle akışı düzenliyor. Bugün Sabiha Gökçen’den 795 uçuş ve yaklaşık 140 bin yolcu bekleniyor.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNDEN EK SEFERLER

Okulların ara tatili ile bayram tatilinin çakışması, hava yollarını da ek sefer düzenlemeye itti.

Türk Hava Yolları (THY) tatil boyunca iç hatlarda 368 ek uçuş gerçekleştirecek.

Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress 50 ilave sefer planladı.

Toplamda hava yolu şirketleri, yolcu yoğunluğunu karşılamak için 867 ek uçuşla kapasiteyi artırıyor.