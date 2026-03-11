3 metrelik karda zirve yolculuğu: Munzur Dağları’nda zorlu kış tırmanışı

Doğal güzellikleri ve dağlık yapısıyla dikkat çeken Tunceli, doğa ve macera sporları için elverişli coğrafyasıyla öne çıkıyor. Son yıllarda artan dağcılık faaliyetleri sayesinde kentteki birçok zirve hem yerli hem de çevre illerden gelen doğaseverlerin rotasına girmeye başladı.

Ovacık ilçesinde bulunan Munzur ve Mercan dağları; karlı zirveleri, buzul gölleri, yaylaları ve şelaleleriyle dört mevsim doğa tutkunlarını ağırlıyor.

3 BİN 50 METREYE ZORLU TIRMANIŞ

Son olarak bir grup dağcı, Munzur Dağları’nda 3 bin 50 metre yüksekliğe sahip Kepır Yaylası Zirvesi’ne tırmanış gerçekleştirdi. Araçlarıyla Gözeler köyüne bağlı Elbaba mezrasına ulaşan 10 kişilik ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra beyaz örtüyle kaplı parkurda yürüyüşe başladı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu zorlu rotada tek sıra halinde ilerleyen ekip, saatler süren yürüyüşün ardından zirveye ulaşmayı başardı. Dağcılar, zirvede karşılaştıkları manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

"BÜTÜN YORGUNLUĞUMUZU UNUTTUK"

Dağcılardan Dilaver Eren, Munzur Dağları’na yılın farklı dönemlerinde tırmanış yaptıklarını belirterek zirveye ulaşmanın verdiği heyecanı şu sözlerle anlattı:

Arkadaşlarımızla zor şartlar altında zirveye doğru ilerledik. Zirvede gördüğümüz manzara karşısında bütün yorgunluğumuzu ve zorlukları unuttuk. Fırtına vardı ve uçuşan karlar muhteşem görüntüler oluşturuyordu. Zirvedeyken bütün dağları adeta ayaklarımızın altında hissettik.

YABAN HAYATI VE ENDEMİK ZENGİNLİK

Munzur Dağları’nın yalnızca manzarasıyla değil, zengin yaban hayatıyla da dikkat çektiğini ifade eden Eren, bölgede keklik, dağ keçisi, şamua (çengel boynuzlu dağ keçisi), bozayı ve vaşak gibi birçok canlı türünün görülebildiğini söyledi. Ayrıca bölgede çok sayıda endemik bitkinin bulunduğunu belirtti.

"DÖRT MEVSİM TIRMANIŞ YAPTIM"

Dağcı İlhan Abay ise Munzur Dağları’nın geniş bir alana yayıldığını ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını belirterek her fırsatta doğada vakit geçirmeye çalıştığını dile getirdi. Abay, “Munzur Dağları’na dört mevsim tırmanış yaptım. Bazen misafirlerimiz de etkinliklere katılıyor. Zaman zaman kamp yaparak birkaç geceyi dağlarda geçiriyoruz.” dedi.

"UNUTULMAZ BİR DENEYİM"

Almanya’dan tatil için Ovacık’a gelen Cebrail Çakar da bölgenin doğasına hayran kaldığını belirterek, yoğun kar yağışının dağlara ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Çakar, “Kar kalınlığı çok fazla olduğu için ekiptekilerin izinden yürüdüm. Bu benim için unutulmaz bir deneyim oldu.” ifadelerini kullandı.

Ekincan Boz ise ilk kez karlı bir zirve tırmanışı yaptığını belirterek sabah saatlerinde sert kar tabakasının yürüyüşü kolaylaştırdığını, ancak dönüşte güneşin etkisiyle eriyen kar nedeniyle inişin daha zor geçtiğini anlattı.