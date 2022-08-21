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    Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize koçtu

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, hafta sonu sıcaklıkların daha da artmasıyla sahillere akın ediyor.
    • 21.08.2022 - 17:03
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    Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize koçtu

    "Batı Karadeniz'in incisi" olarak tanımlanan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, sıcak havaların etkisiyle son 2 haftadır denizden çıkmıyor ve ilçe ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

    İki mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahiliyle ilgi çekiyor

    AA'nın haberine göre, Akçakoca, iki mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahiliyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

    Yüzde 100 dolu

    İlçedeki, pansiyon ve işletmeler de yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

    Akçakoca da sıcaktan bunalanlar denize koçtu #1

    Günübirlik ziyaretçi yoğunluğu artacak

    Sıcak havadan kaçan vatandaşların bazıları denize girerek serinlemeye çalışıp bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih ederken, ilçede günübirlik ziyaretçilerle yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

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