Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize koçtu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, hafta sonu sıcaklıkların daha da artmasıyla sahillere akın ediyor.

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tanımlanan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, sıcak havaların etkisiyle son 2 haftadır denizden çıkmıyor ve ilçe ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

İ ki mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahiliyle ilgi çekiyor

AA'nın haberine göre, Akçakoca, iki mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahiliyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Yüzde 100 dolu

İlçedeki, pansiyon ve işletmeler de yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik ziyaretçi yoğunluğu artacak

Sıcak havadan kaçan vatandaşların bazıları denize girerek serinlemeye çalışıp bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih ederken, ilçede günübirlik ziyaretçilerle yoğunluğun daha da artması bekleniyor.