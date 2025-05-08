AA & Ensonhaber

Ankara’dan yola çıkarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergâhlarından geçip Bitlis’in Tatvan ilçesinde son bulan Vangölü Ekspresi, 1315 kilometrelik masalsı yolculuğunu 60 durakta tamamlıyor. Yedi yıl önce başlayan bu tren seferi, her mevsim sunduğu farklı manzaralarla yolcularına adeta bir görsel şölen yaşatıyor. Özellikle doğanın uyanışa geçtiği ilkbahar aylarında, bu yolculuk eşsiz karelere sahne oluyor.

Türkiye’nin doğusunu kat eden bu nostaljik tren, bölgeyi hem keşfetmek isteyen gezginlere hem de objektifini doğaya çeviren fotoğrafçılara ilham veriyor. Vangölü Ekspresi'nin Elazığ ve Bingöl geçişleri, Anadolu Ajansı ekipleri tarafından havadan görüntülenirken, trenin Murat Nehri üzerindeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat üzerindeki Keban Barajı’nı geçen demir köprülerdeki seyrine tanıklık edenler, tabiatın trenle buluştuğu o büyüleyici anlara hayran kaldı.

"O ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK"

Bingöl Fotoğraf Kulübü Başkanı Esra Bürçün, 2015’ten bu yana fotoğrafla ilgilendiğini, aralarında avukat, öğretmen, polis ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu bir grup meraklıyla birlikte kentte bir fotoğraf kulübü kurduklarını aktardı. Bingöl’ün doğal ve kültürel zenginliklerini belgelemek amacıyla geziler düzenlediklerini söyleyen Bürçün, farklı şehirlerdeki fotoğrafçılarla da bağlantı kurarak onları da bu keşfe ortak ettiklerini belirtti.

İlkbaharın taptaze doğasında Vangölü Ekspresi'nin oluşturduğu manzaraları kadrajlarına aldıklarını dile getiren Bürçün, “Doğanın renkleri, gökyüzündeki bulutlar ve trenin suyun üzerinden geçtiği o an... Hepsi bir araya gelince olağanüstü görüntüler ortaya çıktı. Biz de bu anları yakaladık, hafızalara kazınacak kareler elde ettik” dedi.

"TRENLE BİRLİKTE DOĞAYI DA KEŞFETTİM"

Bingöl Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan ve kulüp üyelerinden biri olan Eda Orak ise beş yıl önce yaşadığı kişisel bir kaybın ardından hayata yeniden tutunmak için fotoğrafa yöneldiğini anlattı. Aldığı temel eğitimle fotoğrafçılık becerilerini geliştirme yolculuğuna çıkan Orak, kulüpte kendini keşfetme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

"Bingöllüyüm ama bu şehri gerçekten tanımamı fotoğrafçılık sağladı" diyen Orak, şunları söyledi: