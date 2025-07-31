Avla Kanyonu: Türkiye'nin doğal klimalı yürüyüş rotalarından biri

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Soğanlı Vadisi’nin devamında yer alan Avla Kanyonu, macera ve doğa tutkunlarına benzersiz bir keşif imkânı sunuyor. Fay hatlarının etkisiyle oluşmuş ve sel sularıyla şekillenmiş kanyon, dar geçitleri ve sarp kayalıklarıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik parkur boyunca kimi noktalarda yalnızca bir kişinin geçebileceği kadar daralan (60 cm) kanyon, 15 metreyi bulan inişli çıkışlı doğal koridorlarıyla ziyaretçilere sıra dışı bir yürüyüş deneyimi yaşatıyor. Düz bir platoda, yüksek kayalıklar arasında gizlenmiş bu doğa harikası, güneş ışınlarının kaya yüzeylerinde oluşturduğu renk oyunlarıyla kartpostallık manzaralar sunuyor.

PETRA VE ARIZONA'YA BENZETİLİYOR

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Avla Kanyonu’nun dünyanın sayılı doğal oluşumları arasında yer aldığını belirterek, kanyonun Ürdün’deki Petra ve ABD’deki Arizona vadisine benzetildiğini ifade etti. Kanyonda 2-3 saat süren yürüyüşlerde ziyaretçiler, yazın kavurucu sıcağına rağmen kayaların arasından esen doğal rüzgarla serinleme fırsatı buluyor.

Dar geçitleri ve yüksek kaya duvarlarıyla hem adrenalin hem de görsel şölen sunan bu doğal koridorda, güvenliği artırmak amacıyla bazı bölgelere merdiven geçişleri de yerleştirildi.

"DOĞAL KLİMA" ETKİSİYLE SERİN YÜRÜYÜŞ

65 yaşındaki doğa tutkunu Erkan Aydemir, daha önce de yürüdüğü Avla Kanyonu’nu “kayaların arasında yürüyüş yapmanın eşsiz zevki” olarak tanımlıyor. Yürüyüşe katılan Şengül Çoban ise kanyonu sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu doğal güzellik dünyada çok az yerde var. Yaz aylarında burası adeta doğal bir klima gibi. Serin, ferah ve çok keyifli bir yürüyüş parkuru” dedi.

Doğa fotoğrafçısı Filiz Özdemir de kanyonu Arizona’daki vadilere benzettiğini söyleyerek, “Burası hem fotoğraf severler hem de yürüyüş meraklıları için gerçek bir hazine” ifadelerini kullandı.

Avla Kanyonu, dar geçitleri, doğal serinliği ve görsel zenginliğiyle Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen saklı güzelliklerinden biri olmayı sürdürüyor.