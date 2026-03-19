Tahtalı Dağı zirvesi bayrama taze karla hazırlandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan Tahtalı Dağı, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışıyla bembeyaz bir görünüme kavuştu. 2365 metre yüksekliğe sahip zirvede, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı.

TURİSTLER İÇİN SÜRPRİZ MANZARA

Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, kar yağışının ardından zirvede kartpostallık görüntüler oluştuğunu belirterek, “Bayram arifesine taze kar yağışının gelmesi misafirlerimiz için güzel bir sürpriz oldu” dedi. Culfa, yağışın teleferik seferlerini olumsuz etkilemediğini vurguladı.

TELEFERİK SEFERLERİ GÜVENLE DEVAM EDİYOR

Culfa, tesislerinde bayram boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edeceklerini ifade ederek, “Beyaza bürünen Toros Dağları’nı panoramik olarak izlemek isteyenleri tesislerimize bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Zirvede oluşan manzaralar, hem doğaseverler hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor.