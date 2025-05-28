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AA

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine son olarak 997 Rus yolcusu ve 440 kişilik mürettebatıyla "Astoria Grande" kruvaziyeri geldi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande"den inen turistler, Amasra'nın turistik yerlerini gezdi.

GEMİ 11 KATLI

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana buraya 71. seferini gerçekleştirdi.

İlçeye giriş yapan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

SAFRANBOLU GEZİLDİ

Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

GEMİ, SAMSUN YOLCUSU

Amasra'ya yılın 12. seferini yapan geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği belirtildi.