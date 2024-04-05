Bayram tatilinde vatandaş kaplıcalara yöneldi! Yalova termal şimdiden doldu Bugün mesai saati bitiminde başlayacak ve toplam 9 gün sürecek bayram tatilinin rotaları belli oldu. Kimi Antalya'ya kimi Çeşme'ye rezervasyon yaptırırken diğer yandan termaller de ilgi görüyor.

AA

Türkiye'nin dört bir tarafında termal tesis var.

Aralarında en eski konaklama merkezi olan Yalova'nın Termal ilçesindeki tesisler bayrama tam dolu giriyor.

Yalova Termal'deki Gökçedere mevkiinde bulunan otel ve pansiyonlar, bayram tatilinde vatandaşları ağırlayacak.

Termal havuzlar, hamamlar ve şifalı sularla Yalova'da buluşacak olan vatandaşlar, bayram heyecanı ile temiz hava ve huzuru bir arada yaşayacak.

Bu bölgenin öne çıkan en önemli özelliği, doğal ortamı, oksijeni ve şifalı suyu.

Yalova'nın Termal ilçesi bayrama hazır

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova'nın Termal ilçesindeki tesisler, idari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatilinde de tarih ve doğayla iç içe ortamında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde şifa merkezi, yemyeşil doğasında tatili geçirmek isteyenlerin gözdesi olan Yalova'da 12 kilometre uzaklıktaki Termal'de faaliyet gösteren turistik işletmeler, bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Atatürk'ün katkısı

Buradaki termal kaynağın sağlık sektörüne ve turizme kazandırılmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün öngörüsü ve çabası rol oynadı. Bölgede bulunan Atatürk Müzesi de ziyarete açık bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi tam dolu

Bölgede hizmet veren Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi ve diğer tesislerde yaşanan yoğun rezervasyonlarla bayram tatiline yüzde 100 dolulukla girilmesi bekleniyor.

Tesis, "Güvenli Turizm Sertifikası"na sahip.

"Bursa, İstanbul ve Kocaeli'nin ortasında 45 dakika uzaklıkta"

Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, şu anda yüzde 70 olan tesisteki doluluğun bayram öncesinde yüzde 100'e çıkmasını beklediklerini söyledi.

Kaplıca suyu madalya aldı

3'üncü yüzyıldan itibaren yararlanılan kaplıca suyunun 1911'de Roma'da düzenlenen şifalı sular yarışmasında madalya aldığını belirten Öztamur, "Bundan dolayı misafirlerimiz özellikle hem kaplıca suyundan hem de oksijen seviyesinin çok yüksek olmasıyla doğasından yararlanmak için tercih ediyorlar. Bursa, İstanbul ve Kocaeli'nin ortasında, 45 dakika uzaklıkta olmamızdan dolayı hem günübirlik hem de konaklamalı kalabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Termal Kaplıcaları

Samanlı Dağı'nın yamacında vadi içinde yer alan Termal Kaplıcaları'nın girişinde, Yedi Havuzlar da denilen çağlayan bulunuyor.

Ortancaları ile ünlü

Renkli ortancaları ile ünlü Termal'i, nadide ağaçlar süslüyor. 39 çeşit yaprağını döken ağaç, 26 çeşit yaprağını dökmeyen ağaç ile farklı türlerde sarıcı ve örtücü bitkinin bulunduğu kaplıcalardaki Güney Park'ta çam, manolya ve değişik türde ağaçlar görülebiliyor.

Birçok hastalığa iyi geliyor

Yüzyıllardır çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan Termal'in suyunun romatizma ve metabolizma hastalıkları, sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, ortopedik operasyonlar sonrası, deri hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kadın hastalıklarında, fonksiyonel rahatsızlıklara sahip hastalarda tedavileri destekleyici olarak yararlanılıyor.

Pythia'daki kudret ve kuvvet hamamları

Geçmiş dönemlerde farklı kültürlerin etkisi altında kalan Termal, özellikle Romalılar döneminde kaplıcalardan dolayı çok ilgi gördü ve önem kazandı. Milattan önce 2000'li yıllarda büyük deprem sonucunda ortaya çıktığı bilinen Termal Kaplıcaları, 6. yüzyıldan itibaren "Pythia'daki kudret ve kuvvet hamamları" olarak tanındı.

Atatürk döneminde son halini aldı

Kaplıcalar, Sultan 2. Abdülhamid zamanında tekrar önem kazandı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde son halini aldı. Termal'e büyük önem veren Atatürk, sık sık dinlenmek üzere bölgeye gelip burada uzun zaman geçirirdi.

Tarihi kalıntılar var

Osmanlılar zamanında kaplıca suları 1892'de Cemiyet-i Tıbbiye tarafından incelendi, suların Fransa'nın Aix Les-Bains sularına eşit olduğunun anlaşılması üzerine buraya otel ve hamam yapıldı. 1932'de Atatürk'ün kazı emrini vermesi ile başlatılan çalışmalarda çeşitli adak stelleri, mezar taşları, bir kilise ve dehliz, Bizans İmparatoru 2. Justinianos monogramı taşıyan sütunlar bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)