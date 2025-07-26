Bebekli araç yolculuklarında sıcak hava sağlık riski oluşturuyor

Bebeklerle yapılan yolculuklarda araç içi sıcaklık hayati önem taşıyor...

Yaz tatilleri aileler için dinlenme ve seyahat dönemidir. Ancak küçük bebeklerle yapılan uzun araç yolculukları, özellikle sıcak havalarda bazı hayati riskleri de beraberinde getirir.

Araç içi sıcaklığın kısa sürede yükselmesi bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği için ebeveynlerin bu konuda dikkatli olması büyük önem taşır.

ARAÇ İÇİNDEKİ SICAKLIK RİSKİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Yapılan araştırmalar, dış ortam sıcaklığının 35°C olduğu durumlarda park hâlindeki bir aracın iç sıcaklığının sadece 15 dakika içerisinde 45-50°C'ye kadar yükselebildiğini gösteriyor.

Camların aralık olması ya da gölgede park etmek, bu ısınmayı önlemeye yetmiyor.

Bu ısı seviyelerinin özellikle 4 yaş altı çocuklarda ısı çarpması, sıvı kaybı ve hatta organ yetmezliği gibi ciddi durumlara neden olabileceğini bildiriyor.

BEBEKLER AŞIRI SICAĞA KARŞI DAHA HASSAS

Yeni doğan bebekler ve küçük çocuklar, vücut sıcaklıklarını düzenleme kapasitesine henüz tam olarak sahip olmadıkları için aşırı sıcaklığa karşı çok daha hassastır.

Bu nedenle araç içinde oluşabilecek ani ısı artışları, yetişkinler için tolere edilebilir olsa da bebeklerde hayati tehlike oluşturabilir.

UZUN YOLCULUKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Araç güneş altında bırakılmamalıdır: Aracın doğrudan güneş altında bırakılması, kısa süreli bile olsa ciddi sıcaklık artışına yol açar. Bebek, kesinlikle araçta yalnız bırakılmamalıdır.

2. Cam açmak yeterli değildir: Camların açık bırakılması, sıcaklık artışını önlemek için yeterli bir çözüm değildir. Isı artışı yine de hızla gerçekleşebilir.

3. Klima doğru şekilde kullanılmalıdır: Araç seyir hâlindeyken klima mutlaka açık olmalı, ancak doğrudan bebek koltuğuna üflememelidir. Aksi takdirde bebekte solunum yolu enfeksiyonları görülebilir.

4. Giysi tercihi önemlidir: Ter emici, açık renkli ve pamuklu kıyafetler giydirilmeli; bebek terledikçe kuru kıyafetle değiştirilmelidir.

5. Yeterli sıvı desteği sağlanmalıdır: Emzirilen bebekler sık emzirilmeli, ek gıda dönemindekilere ise doktor önerisiyle sıvı takviyesi yapılmalıdır.

6. Araç içi gölgelendirme sağlanmalıdır: Güneşlik, perde ya da bez parçalarıyla bebek koltuğu gölgede tutulmalıdır.

7. Yolculuk sık molalarla planlanmalıdır: Her 1,5–2 saatte bir duraklama yapılmalı, bebek serin bir ortamda dinlendirilmelidir. Bu sayede hem sıcaklık etkisi azaltılır hem de dolaşımı desteklenir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ

Yaz aylarında araç içinde oluşabilecek aşırı sıcaklığa bağlı olarak bebeklerde ısı çarpması gelişebilir. Aşağıdaki belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:

Yüzde aşırı kızarıklık ve vücut sıcaklığında artış

Huzursuzluk, devam eden ağlama nöbetleri

Hızlı solunum

Ciltte kuruluk ve terlemenin durması

Halsizlik, uyuklama, tepkisizlik

Bulantı ya da kusma

Isı çarpması özellikle bebeklerde hızlı seyredebilir. Bu nedenle belirtiler ortaya çıkmadan önlem almak her zaman daha güvenlidir.

AİLELER BİLİNÇLİ HAREKET ETMELİ

Yaz tatili ne kadar keyifli olursa olsun, bebekli ailelerin sıcaklık riski konusunda bilinçli hareket etmesi gerekir. Araç içi sıcaklık, çoğu zaman göz ardı edilse de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bebek hiçbir zaman araçta yalnız bırakılmamalı ve her yolculuk öncesi uygun giysi, sıvı desteği, gölgelendirme gibi faktörler mutlaka kontrol edilmelidir.

Bebeklerle yapılan her seyahat, sağlık ve güvenlik ön planda tutularak planlanmalıdır.