Bodrum'a Bahamalar bayraklı kruvaziyer gemisiyle 1.361 turist geldi Koronavirüs salgını sonrasında duran kruvaziyer turizmi, 2023 yılında Türkiye'nin tüm limanlarında ağırlığını hissettiriyor.

AA

Kruvaziyer turizmi Türkiye'nin turizm hareketliliğini hissettiği bir alan olarak göze çarpıyor.

Bu aşamada Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1.361 turist geldi.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştı.

Geminin ABD ve İngiliz uyruklu yolcu ve personeli var

Gemide, çoğu ABD ve İngiliz uyruklu 1.361 yolcu ile 1.109 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistlerin gezi rotaları

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazıları da bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Gemi, Mikanos yolcusu

Geminin, akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.