Bolu'daki yarımadada olan cami, kültür varlığı seçildi

Bolu'daki yarımadada olan cami, kültür varlığı seçildi

Seben Gölü içerisindeki yarımadada bulunan cami, kültür varlığı olarak tescil edildi.

Bolu’nun Seben ilçesi Taşlıyayla mevkisinde bulunan Seben Gölü içerisindeki yarımadaya 2011 yılında cami inşa edildi.

Adaya inşa edilen Seben Gölü Camii’nin kültür varlığı olarak tescil edilmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı.

Yapılan başvurunun ardından Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Kaymak ve kurul üyeleri Seben Gölü Camii’nde incelemelerde bulundu.

KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda Seben Gölü Camii kültür varlığı olarak tescil edildi.