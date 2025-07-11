Bursa'da mutlaka görülmesi gereken 5 yer

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa, sahip olduğu tarihi dokusuyla, yemekleri, hanları ve camileriyle muhakkak gidilmesi gereken şehirlerden biri...

Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu kentlerinden biri olarak tarihi derinliğe de sahipken doğayla iç içe oluşu, şifalı termal kaynakları, zengin mutfağı ve kültürel mirasıyla da Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri...

Kültürel ve gastronomik olarak zenginliği ile dört mevsimde de ziyaret edilmeye uygun olan Bursa, Marmara Bölgesi'nde stratejik bir konuma sahip. Bursa yalnızca camileri ve hanlarıyla değil, deniz kenarında bulunan kasabaları ve kuş cennetleriyle de ilgi çekiyor.

1. Koza Han

II. Bayezid tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Koza Han, uzun yıllar süresince ipek böceği kozası ticaretinin merkezi olmuş önemli bir yapıdır. 45 dükkandan oluşan bu handa ipek eşarptan, el işlemeli tekstil ürünlerine kadar çeşitli geleneksel ürün bulabilirsiniz.

Tarihi atmosferden hoşlananlar için ise dikdörtgen avlusunda yer alan çay merkezi ideal bir dinlenme alanıdır.

2. Uzun Çarşı

80'e yakın dükkanı ile geleneksel ticaret kültürünü yaşatan bu çarşı 15. yüzyıldan bu yana Bursa'nın en hareketli alışveriş merkezlerinden biridir.

Bursa'nın meşhur tatlarını deneyimleyebileceğiniz bu çarşıda bakırcılardan, bıçakçılara, yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar birçok ürünü de bulabilmek mümkün.

3. Soğanlı Botanik Parkı

150'den fazla bitki türü, 8000 ağaç, endemik flora ile Bursa'nın en büyük yeşil alanlarından biri olan Soğanlı Botanik Parkı 1998 yılında hizmete açılmıştır. Tarihi Bursa evleri ve çiçek bahçeleriyle dolu olan park, metrelerce uzunluğa sahip yürüyüş ve bisiklet yollarıyla doğada vakit geçirmek isteyenler için eşsiz bir rotadır.

4. Tirilye

Nostaljik yapısıyla, Mudanya'nın ilçesine bağlı olan Tirilye, Osmanlı konakları, asırlık çınar ağaçları ve taş sokaklarıyla dikkat çeken yerlerden biridir. Sakinlikten hoşlananların mutlaka gitmesi gereken yerlerden biri olan kasabada taze deniz ürünleri ile zeytin, zeytinyağı öne çıkan lezzetler arasındadır. Bölgede ilgi çeken yerlerden biri olan Trilye Plajı'na genelde yaz aylarında girilebiliyor.

5. Uluabat Gölü

136 kilometrelik yüzölçümüyle Uluabat Gölü Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olma özelliğini taşıyor. Olta balıkçılığı, doğa yürüyüşleri için uygun olan bu göl; pelikan, karabatak ve su kuşu gibi kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Göl, kuş gözlemcilerinin sık uğradığı lokasyonlardan biridir.