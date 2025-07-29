Çeşme'de denize girmek lüks oldu, plaj tarifesi cep yakıyor

Çeşme’de denize girmek bile lüks oldu.

2025 yazında beach club fiyatları dudak uçuklatıyor.

Kimi yerde giriş ücretsiz ama içeride minimum harcama şartı var.

Kimisinde ise kapıdan adım atmadan binlerce lira ödemeniz gerekiyor.

İşte Çeşme’nin en popüler plajlarının bu yaz fiyatları...

ÇEŞME BEACH TARİFELERİ

Boheme Beach’te giriş ücretsiz. Ama kişi başı minimum 3 bin 500 TL harcama zorunlu. Üstelik 18 yaş altı alınmıyor.

Playa Tropical, hafta içi 2 bin 950 TL. Bu ücretin 1500 TL’si harcama kredisi olarak sayılıyor. Hafta sonu ve bayramlarda fiyat 3 bin 950 TL’ye çıkıyor, 2 bin 375 TL’si harcama kredisi.

Yuzu Beach’e hafta içi giriş 1500 TL. Hafta sonu ve bayramlarda 2 bin 500 TL. Bu plaja da 21 yaş altı alınmıyor.

Before Sunset, hafta içi ücretsiz. Harcama limiti de yok. Ama cumartesi günleri giriş ücreti 2 bin 500 TL.

Plage Isole Beach’e giriş 1250 TL. Ücrete 1 içecek dahil. İçeride ayrıca 2 bin TL’lik harcama limiti var. 0-12 yaş arası ücretsiz, 12-16 yaş arası ise 625 TL ödüyor.

Alaçatı 11, giriş ücreti kişi başı 1500 TL olarak belirlenmiş.

Sole Mare’de giriş 1750 TL. 1 bira ya da meşrubat dahil. Harcama limiti uygulanmıyor.

Om Paparazi, hafta içi ücretsiz. Ancak içeride 1450 TL harcama şartı var. Hafta sonu ve bayramlarda +950 TL giriş ücreti alınıyor.

Coze Beach (Paşalimanı), hafta içi ücretsiz. Harcama limiti 1500 TL. Hafta sonu bu limit 2 bin TL’ye çıkıyor.

White Beach de girişte ücret almıyor. Ama hafta içi 1800 TL, hafta sonu 2 bin TL harcama limiti var.

Stage on the Beach (Dalyan) da giriş ücretsiz. Ancak kişi başı 1500 TL harcama limiti bulunuyor.

Sommer Klein, iki seçenek sunuyor. Ya 1000 TL verip giriş yapıyorsun (havlu ve şezlong dahil) ya da 2 bin 500 TL harcama limitiyle giriş ücretsiz oluyor. 18 yaş altı bu mekana alınmıyor.

BU FİYATLARA DEĞER Mİ?

Bazı plajlara kapıdan girmek bedava ama içeride cebiniz yanıyor.

Bazılarında ise daha girişte tatil bütçenizi tüketiyorsunuz.

Çeşme’de bu yaz bir gün denize girmek için ortalama 1500 – 3 bin TL arasında bir bütçe ayırmak gerekiyor.

Peki sizce, sadece bir gün için bu fiyatlara değer mi?