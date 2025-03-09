Doğa ve tarih, Bitlis'in Hizan ilçesinde buluşuyor

İHA

Bitlis Valiliği, sosyal medya hesaplarından "Tarihi ve Doğasıyla Büyüleyen Hizan" başlığıyla yaptığı paylaşımla, Hizan ilçesinin eşsiz güzelliklerini gözler önüne serdi. Paylaşılan videoda, Hizan’ın doğal zenginliklerinin yanı sıra tarihi taş evleri, kültürel mirası, yeşilin her tonuna sahip vadileri, berrak suları ve mistik atmosferi yer aldı.

DOĞA SEVERLER VE FOTOĞRAFÇILARI CEZBEDİYOR

Bitlis’in saklı cenneti olarak tanımlanan Hizan, doğal güzellikleri, tarihî dokusu ve sıcakkanlı insanlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Videoda, huzurun adresi olarak betimlenen bu bölge, özellikle doğa severler ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir hazine olarak vurgulandı. Doğa ve tarihin buluştuğu bu bölge, her yönüyle hayranlık uyandırıyor.