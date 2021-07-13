Doğu Ekspresi treni, koronavirüs sonrası ilk seferini yaptı

TCDD'nin en uzun rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, koronavirüs nedeniyle verdiği arayı sonlandırdı. Tren, pandemi sürecinde tedbir amaçlı verilen aranın ardından ilk seferini gerçekleştirdi.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan tedbirlerden biri de Türkiye'nin en uzun demir yolu rotalarından biri olan Doğu Ekspresi'ne yönelikti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en çok tercih edilen ve turistik amaçlı da kullanılan Ankara-Kars treni olan Doğu Ekspresi, koronavirüs nedeniyle seferlerini durdurmuştu.

KORONAVİRÜSTEN BU YANA İLK SEFERİNİ YAPTI

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, tedbirlerin esnetilmesiyle birlikte ilk seferine Kars Garı'nda düzenlenen törenle başladı.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti.

"HERKES DÖRT GÖZLE TRENİ BEKLİYOR"

Doğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi.

EL SALLANDI

Hareket memuru şapkasını takan Doğu, hareket diskiyle ilk treni el sallayarak uğurladı.

İLK HAREKET KARS'TAN ANKARA'YA

Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.