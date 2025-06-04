Doğu Ekspresi'nde Cinayet'in izinde, efsanevi tren Türkiye'de

AA & Ensonhaber

Agatha Christie’nin ünlü romanı Doğu Ekspresi’nde Cinayete ilham veren efsanevi Orient Express, bu yılki ilk seferine Paris’ten başladı. Macaristan’ın başkenti Budapeşte ve Romanya’nın Bükreş şehirlerinde duraklayan lüks tren, rotasını Türkiye’ye çevirerek Edirne’ye ulaştı.

Trenin 64 yolcusu Edirne Garı’nda halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Renkli kıyafetleriyle dans eden ekip, yolcuların büyük ilgisini çekerken, bazı turistler müziğe eşlik ederek dansçılarla birlikte ritme katıldı. Tren görevlileri de neşeli atmosfere dahil oldu.

"BU YOLCULUK BİZİM İÇİN BİR AYRICALIK"

Tren sefer sorumlusu Bruno Janssens, gazetecilere yaptığı açıklamada 30 Mayıs Cuma günü Paris’ten yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

Budapeşte ve Bükreş’in ardından Türkiye’ye giriş yaptık. İstanbul yolculuğumuzun son durağı olacak. Bu yılki ilk seferimiz. Ekim ayında bir yolculuğumuz daha olacak. Paris’ten İstanbul’a uzanan bu tarihi rotada seyahat etmek bizim için her zaman büyük bir keyif.

"İSTANBUL YOLCULUĞUN ZİRVESİ"

ABD’li yolculardan Rand Mason, yaşadığı deneyimi “harika bir yolculuk” olarak tanımladı. Türkiye’nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu ifade eden Mason, şunları söyledi:

Bu tren hattı sayesinde hakkında çok fazla şey bilmediğim ülkeleri keşfetme fırsatı buluyorum. Bu yolculuğun en heyecan verici kısmı İstanbul’a ulaşmak oldu. Türk dizilerini severek izliyorum, Engin Akyürek ve Kıvanç Tatlıtuğ favorilerim. İstanbul’da boğaz turu yapmayı planlıyoruz.

"KÜLTÜREL BAĞLAR ÇOK GÜÇLÜ"

Yolculardan Lübnan kökenli ABD vatandaşı John Hajjar ise halk oyunları gösterisine katılarak dans etti. Türkiye’ye yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirten Hajjar, şu ifadeleri kullandı:

Paris’ten başlayan 5 günlük yolculuğumuz çok keyifliydi. İstanbul’u görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Yaklaşık 40 yıl önce öğrenciyken gelmiştim. Davul-zurna eşliğindeki karşılama beni çok etkiledi. Lübnan ile Türkiye arasında güçlü kültürel bağlar var. Bu zengin tarihi ve kültürel dokuyu yeniden keşfetmek istiyorum.

Gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından Orient Express, İstanbul’a doğru yola çıktı. Trenin öğleden sonra şehre ulaşması bekleniyor.