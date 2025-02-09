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Domaniç'te kar altında piknik

Domaniç'te kar altında piknik Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 1500 metre rakımlı Kocadağ ve çevresi, soğuk ve karlı havaya rağmen hafta sonunda doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.