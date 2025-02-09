İHA
Kütahya’nın Domaniç ilçesini Bursa’ya bağlayan Domaniç-İnegöl Karayolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocadağ ve çevresi, hafta sonunda doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.
Başta Domaniç, İnegöl, Tavşanlı ve Bozüyük olmak üzere farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, özellikle Topuk Yaylası’nda yoğunluk oluşturdu.
KAR ALTINDA MANGAL YAPTILAR
Karla kaplı doğanın sunduğu eşsiz manzara eşliğinde piknik yapan vatandaşlar, yol kenarındaki düzlüklerde mangal yakarak keyifli anlar yaşadı.
Beyaz örtüye bürünen Domaniç Dağları’nda temiz havanın ve doğanın tadını çıkaran doğa tutkunları, hafta sonunu fırsata çevirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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