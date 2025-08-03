Dünyanın en lezzetli dondurması Türkiye’den çıktı

Dünya mutfaklarını değerlendiren meşhur platform TasteAtlas, “Dünyanın En Lezzetli Dondurmaları” listesini açıkladı.

Türkiye, listedeki rakipleri geride bırakarak zirvede yer aldı.

Keçi sütü ve doğal salep ile hazırlanan Maraş dondurması, kıvamı, lezzeti ve sakız gibi uzayan yapısıyla diğer dondurma çeşitlerinden ayrışıyor.

Listeye giren diğer ülkeler ve öne çıkan tatlar da merak uyandırıyor.

İşte listede ilk 10...

DONDURMA LİSTESİNDE TÜRKİYE ZİRVEDE

Türkiye – Maraş Dondurması

TasteAtlas’ın listesinde Türkiye, birinci sırada yer aldı.

Kahramanmaraş bölgesine özgü salep, keçi sütü ve mastic reçinesiyle elde edilen bu dondurma, yumuşak ve yapışkan dokusuyla dikkat çekiyor.

Çeşitli kaynaklara göre, bu dondurma farklı ülkelerdeki düğün ve festival etkinliklerinde de sunularak tanınırlığını artırdı.

ABD – Frozen Custard (Wisconsin)

Akışkan kremasına rağmen yoğun kıvamıyla ünlü bu tür, ikinci sırada karşımıza çıkıyor.

Yoğun kreması sayesinde dondurmadan daha kalıcı bir tatlı deneyimi sunuyor.

İtalya – Pistacchio Gelato

Floransa ve Milano gibi şehirlerin gözde katkılı dondurması, klasik gelato formları arasında üst sıralarda.

İtalyan tatlı sektörünün simgelerinden biri.

İngiltere – Clotted Cream Ice Cream

Cornwall bölgesine ait bu krema bazlı dondurma, yoğun yağ içeriği ve eşsiz dokusuyla öne çıkıyor.

Devam eden listede Hindistan’dan Kulfi, Porto Riko’dan Limber, Filipinler’den Sorbetes, ABD’den Brownie Sundae, İtalya’dan Affogato gibi çeşitler yer alıyor.

MARAŞ DONDURMASININ SIRRI NE

Salep, keçi sütü ve mastic reçinesi temel bileşenleri.

Katkısız içeriği, yoğun kıvamı ve ısıya dayanıklı yapısıyla “çiy kalarak uzayabilen dondurma” olarak tanımlanır.

Türkiye’de sokak satıcıları mizansen gösterilerle sunum yapması da bu deneyimin parçası.

Lezzet kadar gelenek de burada saklıdır.