Sapanca Gölü’nde sular çekildi, 'gizemli ada' yeniden ortaya çıktı

Sapanca Gölü’nde yaşanan su çekilmesi, doğanın sakladığı bir detayı yeniden gün yüzüne çıkardı. Gölün ortasında beliren taş kalıntıları, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekerken, alanın tarihi niteliği merak konusu oldu.

TAŞ KALINTILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Gölün Kocaeli kıyısında suyun geri çekilmesiyle ortaya çıkan ve ada görünümü oluşturan bölgede, dikkat çeken taş yapılar yer alıyor. Yıllar boyunca su altında kalan bu kalıntılar, göl seviyesinin düşmesiyle yeniden görünür hale geldi.

YAŞAM ALANI MI, İBADETHANE Mİ?

Bölgede uzun süredir işletmecilik yapan Metin Aksoy, alanın geçmişte de benzer şekilde ortaya çıktığını belirterek farklı değerlendirmelerin yapıldığını söyledi. Aksoy, “Daha önce buranın bir yaşam alanı olduğu ifade edilmişti. Ancak son dönemde bazı yetkililer buranın ibadethane ya da kilise olabileceğini dile getiriyor.” dedi.

Su çekilmesinin ardından bölge, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Özellikle yaz aylarında suyun daha da azalmasıyla alanın belirginleştiğini belirten Aksoy, bazı vatandaşların ortaya çıkan bölgeye ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

KURAKLIK ENDİŞESİ

Sapanca Gölü’ndeki su seviyesinin düşmesi ise endişe yaratıyor. Aksoy, gölün normal seviyesine ulaşabilmesi için suyun kıyıya kadar yükselmesi gerektiğini belirterek, “Şu an ciddi bir su açığı var. Buharlaşma, tarımsal sulama ve günlük kullanım etkili oluyor. Suyumuzu daha dikkatli kullanmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Uzmanlar, hem göldeki su seviyesinin korunması hem de ortaya çıkan tarihi kalıntıların bilimsel olarak incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.