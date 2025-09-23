Dünyanın en sessiz ve en parlak noktası: Atacama Çölü

Bu çöl, eşsiz doğal güzellikleri ve gökyüzü berraklığıyla büyülüyor...

Şili’nin kuzeyinde, And Dağları ile Pasifik Okyanusu arasında uzanan Atacama Çölü, dünyanın en kurak bölgelerinden biri olarak tanınıyor.

Yüksek rakımı, düşük nem oranı ve neredeyse hiç bulutlanmayan gökyüzüyle bu çöl, hem doğal güzellikleri hem de eşsiz astronomi olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Berrak gökyüzü sayesinde yıldızlar ve galaksiler çıplak gözle net bir şekilde görülebiliyor.

DOĞAL GÜZELLİKLERİ

VALLE DE LA LUNA

San Pedro de Atacama’ya yakın konumlanan Ay Vadisi, tuz ve kil tabakalarının rüzgarla şekillendirdiği kaya oluşumlarıyla Ay yüzeyini andırıyor.

Duna Mayor'da gün batımını izlemek, bölgenin en etkileyici deneyimlerinden biri oluyor. Tres Marias kaya sütunları ise vadinin sembollerinden sayılıyor.

PURİTAMA KAPLICALARI

Çölün sert görüntüsünün ortasında saklı bir vaha gibi duran Puritama Kaplıcaları, doğal sıcaklığı 33 dereceyi bulan su havuzlarıyla ziyaretçilere rahatlama imkanı sunuyor.

Kanyon tabanında yer alan sekiz ayrı havuz, doğayla uyumlu bir şekilde düzenlenmiş yürüyüş yollarıyla birbirine bağlanıyor.

LLANOS DE CHALLE ULUSAL PARKI

Pasifik kıyısındaki bu park, Atacama’nın kurak ikliminde sis ve deniz buharıyla beslenen nadir ekosistemleri barındırıyor.

Beyaz kumlu plajları, sulak alanları ve flamingolarıyla dikkat çeken park, aynı zamanda endemik bitki türlerini gözlemlemek için eşsiz bir rota sağlıyor.

LA CALERA

Kuraklığın hakim olduğu çölün içinde uzanan La Calera, geleneksel sulama sistemleriyle yeşil kalmayı başaran bir vaha özelliği taşıyor.

LOS DEDOS PALEONTOLOJİ PARKI

Caldera yakınındaki bu fosil zengini park, milyonlarca yıl öncesine ait deniz canlılarının izlerini barındırıyor.

Doğa ve jeoloji meraklıları için bölge, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda bilimsel değeriyle de önemli bir durak oluyor.

GÖKYÜZÜNÜN BERRAKLIĞI

Atacama Çölü’nü eşsiz kılan unsurlardan biri gökyüzünün berraklığı oluyor.

Kuruluk ve yüksek rakım: Chajnantor Platosu gibi bölgelerde yıllık su buharı miktarı son derece düşük seyrediyor, bu da teleskoplar için ideal koşullar sağlıyor.

Bulutsuz geceler: Yılın büyük bölümünde gökyüzü açık kalıyor, bu da yıldız gözlemi ve gök fotoğrafçılığı için benzersiz fırsatlar yaratıyor.

Işık kirliliğinin azlığı: Yerleşimlerin seyrek olması ve yapay ışıkların sınırlı kullanımı, gökyüzünü doğal karanlıkta bırakıyor.