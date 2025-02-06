AA & Ensonhaber

İngiliz seyyah Karl Bushby, 1999 yılında başladığı dünya turuna adım adım devam ediyor. Hiçbir ulaşım aracı kullanmadan gezegenin dört bir yanını yürüyerek keşfetmeyi amaçlayan 55 yaşındaki gezgin, yolculuğunun yeni durağı olarak Türkiye'ye ulaştı. Ülkeyi kuzeyden güneye adımlayarak geçmeyi planlayan Bushby, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinden giriş yaparak üç ay sürecek Türkiye macerasına başladı.

26 YILLIK YOLCULUK VE ZORLUKLARLA DOLU BİR MACERA

Bushby, Karadeniz kıyısını takip ederek İstanbul’a ulaşmayı, ardından Edirne üzerinden Yunanistan’a geçerek Avrupa rotasına devam etmeyi hedefliyor. Türkiye’deki ilk gününde yaklaşık 20 kilometre yürüyerek Hopa’ya varan gezgin, yolculuğunun sadece fiziksel bir meydan okuma değil, aynı zamanda sabır ve kararlılık gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı:

Bugün tam 9 bin 584 gündür yoldayım. Bu, 26 yıl 3 aydır yürüdüğüm anlamına geliyor. 1999’da başladığım bu macera boyunca pek çok zorlukla karşılaştım. Küresel salgınlar, vize engelleri, ekonomik krizler gibi beni yavaşlatan pek çok etken oldu. Ancak her şeye rağmen yürümeye devam ettim.

"TÜRKİYE, BÜYÜK VE ZENGİN BİR ÜLKE"

Denizleri yüzerek, buzulları aşarak yoluna devam eden Bushby, Kuzey Buz Denizi’ni yürüyerek, Hazar Denizi’ni ise yüzerek geçtiğini belirtti. Türkiye’nin geniş ve farklı coğrafi yapısıyla kendisini heyecanlandırdığını dile getiren gezgin, "Burası büyük bir ülke ve burada çok zaman geçireceğim. Vize sürem üç ay ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." dedi.

Karadeniz kıyısını takip ederek Samsun’a ulaşacağını belirten Bushby, İstanbul’a varmadan önce dağları ve otoyolları aşarak güneye ilerleyeceğini aktardı. Ancak boğazı nasıl geçeceği konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi: "Ya yüzerek geçmeliyim ya da köprüden yürümek için izin almam gerekiyor. Bu konuda bazı zorluklarla karşılaşabilirim."

YOLLARDA UYUMAK VE ZORLU KOŞULLAR

Seyyah, hava koşullarına bağlı olarak çoğunlukla gündüz yürümeyi tercih ettiğini, geceleri ise nerede uyuyacağını önceden bilmediğini söyledi:

Çoğu zaman bir yer bulmak zor oluyor. Uçurum kenarları ve deniz kıyıları uyumaya pek uygun değil. Hazar Denizi’ni geçerken destek teknemde geceleyip sabah kaldığım yerden devam ettim. Alaska’dan Rusya’ya yürürken ise buzların üzerinde uyudum. Bu bambaşka bir deneyimdi.

"TÜRKİYE'NİN MANZARALARINI MERAK EDİYORUM"

Bushby, İstanbul’a ulaşmak için sabırsızlandığını ve Türkiye’nin doğası hakkında merak ettiği birçok şey olduğunu dile getirdi:

Karadeniz kıyısında yürüyerek nasıl manzaralarla karşılaşacağımı görmek istiyorum. Dağları aşmak ilginç olacak. Eminim yol boyunca harika görüntülerle karşılaşacağım. Yolların durumu benim için önemli, çünkü iyi yollar varsa mutlu oluyorum. Hava şu an mükemmel değil ama yürümek için yeterince iyi. Uyuyacak bir yer bulduğum sürece hiçbir sorun yaşamam.

Kararlılığı ve maceracı ruhuyla dünyanın dört bir yanını yürüyerek keşfetmeye devam eden Karl Bushby, Türkiye’deki yolculuğuna tüm zorluklara rağmen hız kesmeden devam edecek.