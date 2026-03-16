Ejder Tepesi’nde nefes kesen iniş: Türkiye’nin en dik pistinde adrenalin zirvede

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, etkileyici manzarası ve zorlu pistleriyle kayak tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Son ölçümlere göre kar kalınlığının 275 santimetreye ulaştığı bölgede, 3 bin 200 metre rakımlı Ejder Tepesi’nden yapılan kayak inişi nefes kesti.

TRT vericisinin bulunduğu noktadan başlayan inişte bir kayakçının karla kaplı zirveden adeta bulutların arasından süzülür gibi ilerlediği anlar, drone'la kaydedildi. Görüntüler, izleyenlere kar üzerindeki hız ve adrenalin dolu anları gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ejder3200 tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Zirveden yapılan iniş, binlerce kişi tarafından izlenirken kayak tutkunlarının da ilgisini çekti.

PİST VE LİFT KAPASİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Toplam 87 kilometre uzunluğunda 55 piste sahip Palandöken Kayak Merkezi, saatte yaklaşık 24 bin kişi taşıma kapasitesine sahip 19 lift sistemi ile hizmet veriyor.

Merkezde ayrıca 943 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde geleneksel kızak pisti bulunuyor. Bunun yanı sıra 9,2 kilometrelik gece kayağı pisti, ziyaretçilere günün her saatinde kayak yapma imkânı sunarak bölgeyi kış sporları açısından cazip hale getiriyor.