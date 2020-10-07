Ekim ayında Rus turistler Kekova’ya akın ediyor

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Kekova, son dönemde özellikle Rus turistlerin ilgi odağı olmaya devam etti. Kekova'ya gelen turistler, yat turu yapıp, denize girdi.

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı dünyaca ünlü tarih, doğa ve deniz cenneti Kekova'ya Demre'nin Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'tan günübirlik tekne turları düzenleniyor.

Her gün yüzlerce yatla, yerli ve yabancı turistler Kekova'ya akın ediyor.

TARİH VE DENİZ BİR ARADA

Özellikle Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi'nden gelen Rus turistler öncelikle Batık Kenti, Simena Antik Kenti'ni yatla geziyor.

Simena Antik Kalesi'ne yürüyerek çıkan turistler doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda verilen molalarda ise yatların üstünden denize atlayış yapıp serinliyor.

“UMUDUMUZ YILBAŞINA KADAR SÜRMESİ”

Özel yatlarla geldikleri Kekova'nın nefis koylarında jet ski keyfi yaşayan Rus turistlerin en büyük eğlencesi ise sürat motoru ile çekilen ringo oldu.

Kekova'ya tur düzenleyen yatçılardan Mutlu Caner, "Eylül ayı sonları ve ekim ayı başından itibaren Kekova'ya yılın en yoğun turlarını düzenliyoruz. Özellikle gelen Rus turist sayısı her gün artıyor. Umudumuz güzel giden havalarla Kekova'da sezonun yılbaşına kadar sürmesi." dedi.