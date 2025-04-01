Faroe Adaları'ndan Konya'daki Meke Gölü'nü görmeye geldi

İHA

Konya’nın Karapınar ilçesinde yer alan Meke Gölü, genellikle Almanya, Hollanda ve Fransa’dan gelen turistleri ağırlarken, bu kez ziyaretçiler arasına uzaklardan bir konuk katıldı. Faroe Adaları’ndan gelen 48 yaşındaki Andrea Midjord, ilçeye adım attığı andan itibaren yerel halkın sıcak ilgisiyle karşılandı.

"TÜRK İNSANI ÇOK MİSAFİRPERVER"

Misafir edildiği evlerde yöresel lezzetlerin tadına bakan Midjord, Türk insanının misafirperverliğinden büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Faroe Adaları’nın yemyeşil doğasına alışkın olduğunu belirten gezgin, Karapınar’ın kendine has coğrafi yapısının ve Meke Gölü’nün büyüleyici manzarasının kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

"GÖL, HER AÇIDAN FARKLI BİR GÜZELLİK SUNUYOR"

Meke Gölü’nü ilk kez televizyonda gördüğünü ve o an burayı ziyaret etmeye karar verdiğini aktaran Midjord, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: