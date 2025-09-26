Her köşesi ilgi görüyor: Türkiye'nin en çok turist çeken 8 şehri

Türkiye, tarihi bölgeleri, doğal güzellikleri ile dünya çapında turist çeken bir ülke...

Son yıllarda Türkiye'de yabancı ziyaretçi sayısı artıyor, ülke hem kültür hem de doğa turizmi açısından daha cazip bir destinasyon haline geliyor.

Büyük şehirler, sahil kasabaları ve benzersiz doğal alanlar, ziyaretçiler için farklı deneyimler sunuyor.

İşte Türkiye’nin en çok turist çeken şehirleri...

1. İSTANBUL

İstanbul, hem Batı hem Doğu mirasını aynı şehirde buluşturuyor.

Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ve Boğaz turları, şehrin en çok ziyaret edilen noktaları arasında yer alıyor.

Modern sanat müzeleri, Galata Kulesi ve çeşitli konumlarıyla şehir, hem tarih hem de güncel kültür deneyimi sunuyor.

2. ANTALYA

Antalya, uzun plajları, tarihi Kaleiçi ve çevresindeki antik kentlerle öne çıkıyor.

Yaz sezonunda yoğun ilgi görürken, bahar ve sonbahar ayları da açık hava etkinlikleri ve doğa gezileri için ideal oluyor.

Olimpos, Side ve Phaselis antik kentleri, tarihi keşif yapmak isteyen turistler için cazip seçenekler sunuyor.

3. KAPADOKYA

Peri bacaları, yer altı şehirleri ve sıcak hava balonları Kapadokya’yı eşsiz kılıyor.

Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve vadilerde yürüyüş parkurları, bölgeyi kültür ve doğa turizmi açısından cazip hale getiriyor.

4. MUĞLA

Muğla ili, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi tatil merkezlerini kapsıyor. Yat turizmi, plajlar, doğal koylar, yaz aylarında yoğun talep görüyor.

Ölüdeniz, Saklıkent ve Datça gibi bölgeler, ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer destinasyonlar arasında bulunuyor.

5. İZMİR

İzmir, şehir içi tarihi alanları, Efes Antik Kenti, Şirince köyü ve çevresindeki Çeşme ve Alaçatı gibi sahil kasabalarıyla hem kültür hem deniz turizmi sunuyor.

Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu artıyor.

6. BURSA

Bursa, Osmanlı erken dönem mirası, termal kaynaklar ve Uludağ üzerinden kış sporları ile yıl boyunca farklı türde ziyaretçi çekiyor.

7. DENİZLİ

Pamukkale travertenleri ve Hierapolis antik kenti, Denizli ilinin en çok ilgi gören noktaları arasında yer alıyor.

8. TRABZON VE KARADENİZ KIYILARI

Karadeniz’in kültürel zenginliği, yaylaları, Sümela Manastırı ve doğal güzellikleri, özellikle doğa turizmi sevenler için cazip yerler arasında yer alıyor.